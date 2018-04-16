«فاروس»: 3 مخاطر محتملة قد تؤثر على موازنة 2018-2019

قالت شركة فاروس للأبحاث المالية والاستشارات، إن هناك 3 مخاطر تواجه موازنة مصر للعام المقبل، تتمثل في انخفاض سعر الصرف، وزيادة أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية، وزيادة أسعار النفط.



وأوضحت فاروس في مذكرة بحثية صادرة اليوم الإثنين، حصلت "الدستور" على نسخة منها، أنه في حالة انخفاض سعر الصرف بنحو جنيه واحد، فإن الفائض الأولي سيتراجع بنحو 7.6 مليار جنيه، بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعات الموازنة بتراجع 3 مليارات جنيه في حالة انخفاض سعر الصرف.



وأضافت فاروس أنها تتوقع زيادة عجز الموازنة وتكلفة الهيئة المصرية للبترول بنحو 4 مليارات جنيه في حاجة زيادة أسعار النفط بمقدر دولار واحد للبرميل.



وذكرت فاروس أن الخطر الثالث يتمثل في زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1% والذي من شأنه زيادة فوائد الدين بنحو 12.2 مليار جنيه، مقابل توقعات الموازنة في حالة زيادة الفائدة بمدفوعات تقدر بنحو 4 إلى 5 مليارات جنيه.



وأشارت فاروس إلى أنها تتوقع تراجع البطالة بأقل من الموازنة إلى 11.5% خلال 2018-2019.



وعلى مستوى التضخم، توقعت فاروس بين 13.8% و13.3%، مقابل توقعات الموازنة بتراجعه بنحو بين 10% إلى 13.2% في المتوسط.



و تستهدف وزارة المالية من خلال موازنة العام المالي المقبل 2018-2019 إلى تخفيض معدلات البطالة والتضخم عند مستوى 10%.



وعن عجز الموازنة توقعت فاروس تراجعه من 9.8% إلى 8.4% خلال العام المالي المقبل.



واعتبر المحللون موازنة مصر لعام 2018-2019 موازنة طموحة ومتفائلة يمكن إحراز بعض بنودها بناءً على مؤشرات النمو التي أصابها الاقتصاد المصري بالفترة الأخيرة، لكنها ما زالت غير قادرة على تحقيق البعض الآخر من البنود التي تفوق قدرة الاقتصاد المصري بالوقت الراهن.



ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي المقبل خفض عجز الموازنة الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ12.5 % عام 2015- 2016.



ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي المقبل تحقيق فائض أولي "لا يتضمن خدمة الدين" بنحو 2% من الناتج المحلى.



يُذكر أن العجز الأولي لمصر تراجع خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 0.3%، من 1.1% بالنصف الأول من العام المالي 2016-2017