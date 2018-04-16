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اقتصاد
الإثنين 16/أبريل/2018 - 03:36 م

الإسترليني يرتفع أعلى 1.43 دولار لأول مرة منذ يناير

الإسترليني
الإسترليني
dostor.org/2131076

ارتفع الجنيه الإسترليني أعلى مستوى 1.43 دولار، خلال تعاملات اليوم الإثنين، وهو أعلى مستوى في 3 أشهر، مع هبوط العملة الأمريكية، وترقب بيانات اقتصادية بريطانية على مدار الأسبوع.

وارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.5% إلى 1.4307 دولار.

كما صعدت العملة البريطانية أمام اليورو بنسبة 0.1% عند 0.8649 إسترليني.

ويعاني الدولار الأمريكي من تراجع أمام العملات الرئيسية، مع ترقب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وذلك بعد توجيه هجمة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا نحو سوريا مطلع الأسبوع الجاري.

كما يترقب المستثمرون الكشف عن بيانات الوظائف، ومعدل التضخم في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

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