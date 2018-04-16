هبوط الأسهم الروسية وارتفاع الروبل مع ترقب العقوبات الأمريكية

هبطت الأسهم الروسية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، بينما شهد الروبل ارتفاعا قويا أمام الدولار، مع ترقب إعلان العقوبات الأمريكية ضد موسكو.



وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قد أعلنت، أمس، أن بلادها ستعلن اليوم عقوبات جديدة ضد روسيا، لمعاونتها نظام الرئيس السوري بشار الأسد.



وأطلقت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، عملية عسكرية ضد أهداف في سوريا، في أعقاب تقارير بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في دمشق.



وبحلول الساعة 11:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، صعد الروبل أمام الدولار بنحو 2.3% إلى 62.01 روبل.



وأضافت «نيكي هالي»، أن العقوبات ستتضمن أي شركة تتعامل مع معدات ذات علاقة بالأسلحة الكيميائية التي يستخدمها الرئيس السوري.



فيما شهدت أسهم البورصة الروسية تراجعًا في الأداء، حيث انخفض المؤشر الرئيسي بنحو 0.7% إلى 1096.5 نقطة.



وفي حالة تنفيذ الولايات المتحدة تهديدها بعقوبات جديدة ضد روسيا، ستكون تلك هي المرة الثانية التي تنفذ فيها تلك الإجراءات في شهر واحد، إذ إنها طبقت في مطلع الشهر الجاري عقوبات ضد رجال أعمال روس؛ لتورطهم في التدخل في سير الانتخابات الأمريكية الرئاسية في 2016.