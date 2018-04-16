«كاشكارى»: الحوافز المالية تدعم الاتجاه نحو التشديد النقدى

قال عضو ببنك الاحتياطي الفيدرالي، إن الإجراءات التي تُتخذ في الوقت الراهن لتحفيز النمو الاقتصادي قد تساهم في مزيد من إجراءات التشديد النقدي في العام الجاري.



وأضاف نيل كاشكاري"رئيس الفيدرالي في ولاية "مينيسوتا" في حوار لصحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الإثنين، أن تلك الإجراءات تتضمن الخفض الضريبي الذي قد يصل بمعدل التضخم إلى مستوى 2%.



وصوّت "كاشكاري" بالرفض ضد جميع إجراءات زيادة سعر الفائدة في العام الماضي.



وتابع أن الترويض الراهن لمعدل التضخم، وإقرار الخفض الضريبي في نهاية العام الماضي، وزيادة الإنفاق الفيدرالي في فبراير الماضي، لهم أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية.



وأوضح عضو الفيدرالي أن تلك الإجراءات كبيرة لدرجة أن يكون لديها تأثير على مسار الاقتصاد، "وقد تغير الأشياء بطريقة لها معنى".



ولم يحدد "كاشكاري" توقعاته بشأن عدد مرات رفع سعر الفائدة لكنه ذكر أنه بالوصول إلى مستهدف التضخم، "سنحتاج إلى للوصول إلى الحياد بشكل معقول، ومن المحتمل أن نكون على بعد عملية رفع واحدة من الوصول نحو مستوى محايد".