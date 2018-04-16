صعود محدود لمؤشرات البورصة عند الإغلاق

أنهت مؤشرات البورصة معاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع طفيف بدعم من عمليات شراء من قبل المؤسسات الأجنبية وبعض من العربية على أسهم منتقاة.



واسترد المؤشر الرئيسي للسوق"إى جى إكس30" نحو 31 نقطة من خسائره تعادل 18. 0 % ليسجل مستوى 17620 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوى "إى جى إكس70" بنحو أكثر حدة بلغت 38. 0 % تعادل 3.3 نقطة ليسجل مستوى 867.6 نقطة، ما ساهم فى صعود المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 28. 0 % تعادل 6.33 نقطة ليصل الى مستوى 2261 نقطة.



وسجلت إجمالى قيمة التعاملات مستوى 1.2 مليار جنيه، بعد تداول أكثر من 247.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 29.2 ألف صفقة بيع وشراء.