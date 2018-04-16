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الإثنين 16/أبريل/2018 - 02:40 م

السكة الحديد: المديونية وصلت لـ 27 مليار جنيه

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
علا غزال
dostor.org/2130987

كشف حسني عبد الله، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية، عن أن هناك مباحثات فى الوقت الحالي بين بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية حول سد مديونية هيئة السكة الحديد، ومن سيتكفل بتسديد كافة الميزانية.

وأضاف "عبد الله"، فى تصريحات لـ "الدستور"، أن وزارة المالية شكلت لجنة فنية لبحث التسويات مع كافة الجهات الاقتصادية، ومن بينها هيئة السكة الحديد، لافتا إلى أن الخلاف مع السكة الحديد يتمثل في من سيتحمل تسديد المديونية، وزارة المالية أم هيئة السكة الحديد.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية أن قرار مجلس الوزراء لعام 2002 ينص على أن وزارة المالية تتحمل كافة أعباء القروض التى اقترضتها الهيئة من بنك الاستثمار القومي حتى عام 2007.

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