لعبة المليونيرات.. ولاد الذوات يسيطرون على مشاريع أكل العيش

مع ضيق الحال وعدم توافر فرص عمل خاصة لغير الحاصلين على شهادات جامعية، اتجه البعض منذ سنوات طويلة إلى توفير مشاريع برأس مال محدود سعيًا لتوفير لقمة العيش، ومن هنا بدأت فكرة عربات الطعام فى شوارع مصر، لكن تركزت جميعها على توفير الفول بجميع مشتقاته.

فى السنوات القليلة الماضية حدثت طفرة هائلة فى مشاريع "عربات الأكل"، وتحولت من مشاريع برأس مال محدود يتملكها محدودى التعليم، إلى مشاريع أولاد الذوات الذين تركوا وظائفهم وتحولوا إلى مشاريع عربات الأكل.

الدستور بعد موافقة البرلمان علي مشروع قانون يشجع على إنشاء "عربات الاكل"، رصدت مشاريع ولاد الذوات الذين تركوا عيشة المليونيرات وذهبوا للوقوف فى الشارع لكن بعربات طعام مختلفة وزبائن "هاى كلاس".





لقراءة الموضوع كاملا عبر ال cross media

