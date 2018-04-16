بالصور.. رشا الخطيب تثير الجدل بدورها فى «البيت الكبير»

أثارت الفنانة رشا الخطيب، الجدل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بالدور الذي تقدمه في مسلسل «البيت الكبير» الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة النهار.



وتقدم رشا خلال المسلسل دور «داليدا»، وهي فتاة كان تمارس الأعمال المنافية للآداب، وتحولت بعد ذلك إلى سيدة أعمال وتمتلك فندقًا بالإسكندرية، وتسعى للحصول على أموال من عبدالحكيم «أحمد بدير»، لكي تشتري فندقًا في الغردقة.



«البيت الكبير» يرصد قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالميراث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشاكل الاجتماعية، ويظهر مدى الاختلاف بين شخصيات العائلة الواحدة، وتأثير الظلم على الأفراد.



ويشارك في بطولة المسلسل كل من لوسي، أحمد بدير، سوسن بدر، منذر رياحنة، ريم بوشناق، حجاج عبدالعظيم، طارق صبري، دنيا المصري، ريم هلال، أحمد صيام، ياسمين سمير، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب، تأليف أحمد صبحي، إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.