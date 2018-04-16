وزير الصحة يناقش خطة استثمارات "أكديما" المستقبلية

بالصور.. افتتاح معرض لتسويق منتجات المدارس بالمنيا

افتتح محمد عبد الفتاح، السكرتير العام لمحافظة المنيا، نائبًا عن عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، المعرض التسويقي لمنتجات المدارس، عام –صناعي - زراعي - فندقي، لعرض وتسويق منتجات طلاب وطالبات ...