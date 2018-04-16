البنك الزراعى: تنفيذ التوجيهات بشأن اليوم العربى للشمول المالى

أعلن السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن البنك بدأ تنفيذ توجيهات البنك المركزي بشأن اليوم العربى للشمول المالى ولمدة أسبوعين بدءا من أمس الأحد 15 أبريل وحتى نهاية الشهر الجارى تحت شعار حساب لكل مواطن.



وأوضح رئيس البنك الزراعى المصري أن فروع البنك البالغ عددها 1210 فرعا بدأت تقديم الخدمات البنكية خارج البنك من خلال تواجد موظفى البنك بالنوادى والقرى والنجوع ومراكز الشباب والجامعات وأماكن التجمعات والمناطق النائية والمهمشة بهدف تقديم الخدمات البنكية لكافة فئات المجتمع خاصة الفئات البسيطة تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي المصرى بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية.



وتنفيذا لتوجيهات البنك المركزي، فإن موظفى البنك يقومون بفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، مع تخفيض المصاريف السنوية على الحساب بواقع 50% على الأقل.



يذكر أن البنك الزراعى المصرى نفذ عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العربى للشمول المالى العام الماضى وحققت نجاحا ملحوظا ومركزا متقدما فى جذب أعداد كبيرة من العملاء الجدد للبنك، كما نجحت فعاليات وجهود البنك فى دمج العديد من الفئات البسيطة للاستفادة من الخدمات البنكية فى كل ربوع مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والتوجه العام للدولة فى دمج كافة فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات البنكية.