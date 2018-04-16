أحمد الفيشاوي ينشر بوستر فيلم «122»

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، البوستر الترويجى لفيلم «122»، المقرر عرضه بدور العرض السينمائية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وعلق «الفيشاوى» على الصورة، قائلًا: «عيش أجواء الرعب والإثارة والتشويق قريبًا فى فيلم 122».



وقد كشف المؤلف صلاح الجهيني عن الأفيش النهائي لفيلمه «122»، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



فيلم «122» من بطولة طارق لطفي وأحمد داوود وأمينة خليل، ويُشارك فيه عدد من الفنانين كضيوف شرف، وهم أحمد الفيشاوي ومحمد لطفي ومحمد ممدوح.