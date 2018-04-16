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الإثنين 16/أبريل/2018 - 02:14 م

دحلان ينعى الوزير فى ذكرى وفاته

محمد دحلان
محمد دحلان
مروة عنبر
dostor.org/2130938

نعى النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، الشهيد خليل الوزير فى ذكرى وفاته، مؤكدا أنه سيظل حاضرًا في إرادة الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال.

وكتب دحلان، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، في الذكرى الـ30 لاغتيال القائد خليل الوزير "أبوجهاد لم يرحل عنا فهو حاضر في إرادة شعبنا الذي يواجه إرهاب الاحتلال أعزل، فهو حاضر في كل صور الشهداء، حاضر في النور الذي يتسلل ليحكي لأسرانا أن السجن لا يهزم الأحرار، حاضر بين آلام جرحانا المتدثرة بالاعتزاز".

وأضاف دحلان قائلاً: "أبوجهاد رغم غيابه كان الأكثر حضورًا فلسطينيًا وبقيت كلماته قوانين لكل الثوار من أجل فلسطين والقدس".

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