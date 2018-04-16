السيسي يوافق على استراتيجية تطوير التعليم.. و«شوقى» يكشف تفاصيلها

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على استراتيجية تطوير للتعليم، وزيادة الدعم المقدم من البنك الدولي، مشددا على اهتمام الرئيس بملف تطوير التعليم وتحقيق مخرجاته بشكل يخدم سوق العمل ويرفع مهارة الخريج.

وأضاف شوقى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين، لإعلان تفاصيل موافقة المجلس التنفيذي للبنك الدولي، على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم "قبل الجامعي"، بقرض قيمته نصف مليار دولار تسدد علي عشر سنوات، أن امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد سيكون عبر بنك للأسئلة سيكون مقره جهة سيادية، وسيتم إرساله للطلاب على "التابلت" الذي ستلمه الوزارة لهم، مشيرا إلى أنه عقب الإجابة عن الأسئلة سيقوم الطالب بإرساله، وستدار جميع مراحل العملية الامتحانية دون تدخل "بشري" سوي قيام الطالب بحل الامتحان.

وأوضح أن الامتحان سيكون علي مدار ثلاث سنوات، وبمستوى متكافئ بين كل المدارس، وهو أمر متعارف عليه في نظم التقييم، مؤكدا أن النظام الجديد سيكون ملائما للغاية لأبناء المصريين في الخارج، حيث لن يحتاج الطالب سواء لجهاز كمبيوتر، وسيوفر معاناة السفر للامتحان، ونقل الأسئلة، والقائمين علي العملية.

ولفت الوزير إلى أن المرحلة الأولى من "وثيقة" دعم استراتيجية التعليم التي يمولها البنك الدولي بنصف مليار دولار لا تشمل تطوير التعليم الفني، منوها بأن التعليم الفني يحظى بنصيب كبير من دعم جهات مانحة أخرى، خاصة الجانب الألماني.

وفيما يتعلق بتسليم "التابلت" لطلاب المرحلة الثانوية، شدد الوزير على أن الهدف هو توصيل مصادر معرفة أكثر من الكتاب المدرسي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب من حيث قدرة الطالب الفقير الوصول إلى مصادر المعرفة علي مستوى العالم، معتبرا أنه بمثابة قناة الاتصال بين الطالب والمدرس والوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة استفادت من تجاربها السابقة.

وأكد أن الوزارة ليس لديها قلق بشأن نسبة الأخطاء في بداية تطبيق النظام الجديد، لافتا إلى أنه مهما بلغت نسبة الخطأ سيصبح الوضع أفضل من الوضع الحالي.

وقال إن الوزارة قامت بشراء الكتاب الخارجي" الأضواء" وسيتم منحه للطلاب في المرحلة الابتدائية حتي المرحلة الإعدادية، كما قامت بشراء مناهج جديدة متميزة وستوفرها مجانا للطلاب.. مشددا على أن دور المعلم في النظام الجديد سيكون للرد على أسئلة الطلاب.

ونوه بأن الوزارة حريصة على بناء الثقة مع أولياء الأمور، لذا فإنها تقوم ببث "بشائر" النظام التعليمي الجديد كموافقة البنك الدولي على تمويل المرحلة الأولى، كما تراهن الوزارة على النظام الجديد.

