القاهرة : الإثنين 16 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
مصر
الإثنين 16/أبريل/2018 - 02:14 م

السيسي يوافق على استراتيجية تطوير التعليم.. و«شوقى» يكشف تفاصيلها

الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم،
أش أ
dostor.org/2130937

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على استراتيجية تطوير للتعليم، وزيادة الدعم المقدم من البنك الدولي، مشددا على اهتمام الرئيس بملف تطوير التعليم وتحقيق مخرجاته بشكل يخدم سوق العمل ويرفع مهارة الخريج.
وأضاف شوقى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين، لإعلان تفاصيل موافقة المجلس التنفيذي للبنك الدولي، على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم "قبل الجامعي"، بقرض قيمته نصف مليار دولار تسدد علي عشر سنوات، أن امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد سيكون عبر بنك للأسئلة سيكون مقره جهة سيادية، وسيتم إرساله للطلاب على "التابلت" الذي ستلمه الوزارة لهم، مشيرا إلى أنه عقب الإجابة عن الأسئلة سيقوم الطالب بإرساله، وستدار جميع مراحل العملية الامتحانية دون تدخل "بشري" سوي قيام الطالب بحل الامتحان.
وأوضح أن الامتحان سيكون علي مدار ثلاث سنوات، وبمستوى متكافئ بين كل المدارس، وهو أمر متعارف عليه في نظم التقييم، مؤكدا أن النظام الجديد سيكون ملائما للغاية لأبناء المصريين في الخارج، حيث لن يحتاج الطالب سواء لجهاز كمبيوتر، وسيوفر معاناة السفر للامتحان، ونقل الأسئلة، والقائمين علي العملية.
ولفت الوزير إلى أن المرحلة الأولى من "وثيقة" دعم استراتيجية التعليم التي يمولها البنك الدولي بنصف مليار دولار لا تشمل تطوير التعليم الفني، منوها بأن التعليم الفني يحظى بنصيب كبير من دعم جهات مانحة أخرى، خاصة الجانب الألماني.
وفيما يتعلق بتسليم "التابلت" لطلاب المرحلة الثانوية، شدد الوزير على أن الهدف هو توصيل مصادر معرفة أكثر من الكتاب المدرسي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب من حيث قدرة الطالب الفقير الوصول إلى مصادر المعرفة علي مستوى العالم، معتبرا أنه بمثابة قناة الاتصال بين الطالب والمدرس والوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة استفادت من تجاربها السابقة.
وأكد أن الوزارة ليس لديها قلق بشأن نسبة الأخطاء في بداية تطبيق النظام الجديد، لافتا إلى أنه مهما بلغت نسبة الخطأ سيصبح الوضع أفضل من الوضع الحالي.
وقال إن الوزارة قامت بشراء الكتاب الخارجي" الأضواء" وسيتم منحه للطلاب في المرحلة الابتدائية حتي المرحلة الإعدادية، كما قامت بشراء مناهج جديدة متميزة وستوفرها مجانا للطلاب.. مشددا على أن دور المعلم في النظام الجديد سيكون للرد على أسئلة الطلاب.
ونوه بأن الوزارة حريصة على بناء الثقة مع أولياء الأمور، لذا فإنها تقوم ببث "بشائر" النظام التعليمي الجديد كموافقة البنك الدولي على تمويل المرحلة الأولى، كما تراهن الوزارة على النظام الجديد.

موضوعات متعلقة

أبرزها «بنك الأسئلة».. ملامح خطة تطوير «التعليم»

اقرأ أيضًا
منذ يومين

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ 3 أيام

قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر

منذ 3 أيام

الصحة: حملات موسعة على المراكز والعيادات الخاصة بالمحافظات الأسبوع الجارى

منذ 3 أيام

الدستور ترافق قافلة الكشف عن فيروس «سى» والأمراض غير المعدية

منذ 5 أيام

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق

منذ اسبوع

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25

الآن

السيسي يوافق على استراتيجية تطوير التعليم.. و«شوقى» يكشف تفاصيلها

وزير الصحة: 40% تخفيضًا فى أسعار أدوية الأورام قريبًا

«الوزراء»: لقاءات دورية كل 3 أشهر لبحث مشاكل العمال

23 معلومة عن إجراءات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

البرلمان يوافق على قانون تحديد رواتب نائب الرئيس والوزراء

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

ألبومات الصور

وزير الصحة يناقش خطة استثمارات "أكديما" المستقبلية

دومينيك حوراني تناهض التحرش بالمرأة في كليب «5 دقايق»

المنيا تستعد لاستقبال موسم توريد القمح 2018

بالصور.. افتتاح معرض لتسويق منتجات المدارس بالمنيا

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

البرلمان يوافق على قانون تحديد رواتب نائب الرئيس والوزراء

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

كشكول

بالصور.. تفاصيل زيارة وزير التعليم العالي لجامعة السادات

وزير التعليم يكشف مصير الصفوف الدراسية التي لم يشملها التطوير

لأول مرة.. مهرجان ثقافي دولي لسفراء الأزهر غدا

وزير التعليم: المدارس الدولية خارج حسابات النظام الجديد

دينا برعي: 12 امتحان فى كل مادة لطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد

الأمصار

طائرات سورية تلقي منشورات على قرى بريف درعا

الكرملين: مزاعم منع مفتشي «حظر الأسلحة» من دخول دوما غير صحيحة

سلمان: مناورات «درع الخليج 1» تؤكد قدرتنا للعمل في تحالف منسق

مشاجرات بين أنصار عباس ودحلان بجامعة الأقصى في غزة

الخارجية الصومالية: العلاقات مع الإمارات تاريخية

ads
منوعات

22 أبريل.. مؤتمر علمي لنباتات الزينة والبيئة بزراعة القاهرة

«ابدأ».. مشروع تخرج لطلاب «إعلام حلوان» لاكتشاف مواهب الشباب

هل شاهدت الصين من أعلى؟ 13 لقطة بديعة تجيبك

ads
ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك