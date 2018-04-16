الأربعاء.. عمرو الليثى يستضيف أسرة فيلم «على بابا» فى «بوضوح»

يستضيف الإعلامي عمرو الليثى، فى الحادية عشر مساء الأربعاء المقبل، الفنان كريم فهمى والفنانة أيتن عامر ونجوم وأسرة الفيلم العربى «على بابا»، فى حوار فنى شيق حول أسرار كواليس العمل تذاع لأول مرة، والنجاح الذى حققه فور عرضه بدار السينما، وكيف تم اختيار أسرة العمل والفكرة ومدى انطباع النقاد والجماهير عنه.



ويتحدث كريم فهمى عن إسناد دور البطولة إليه ومشاريعه السينمائية المقبلة.



يذكر أن فيلم «على بابا»، يشارك فى بطولته بجانب كريم فهمى وأيتن عامر، كل من أحمد فتحى ومحمد ثروت وصبرى فواز ودارين حداد، ويعد العمل التعاون الثانى بين كريم والمنتج أحمد السبكى.



يذاع برنامج «بوضوح» فى الحادية عشر مساء الأربعاء المقبل على شاشة الحياة الأولى.