وزير الصحة: 40% تخفيضًا فى أسعار أدوية الأورام قريبًا

قال الدكتور أحمد عمادالدين وزير الصحة والسكان، إن شركة أكديما للصناعات الدوائية سوف تنتج خط إنتاج جديد لأدوية الأورام بالتعاون مع أحد المصانع العالمية ما يخفض سعرها بنسبة 40%؜، ويوفر على الدولة 300 مليون جنيه.



وأوضح الوزير خلال اجتماع مجلس إدارة شركة أكديما، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الدولة تدعم شركة أكديما، وعددًا من الشركات الخاصة للنهوض بصناعة ودعم الدواء.