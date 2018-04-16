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الإثنين 16/أبريل/2018 - 02:10 م

«أرض الخير»: مشروعات الشباب أهم أولوياتنا

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
هويدا سعيد
dostor.org/2130929

قالت مروة أسامة المدير التنفيذي لشركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير، إن أبرز الاهتمامات التنموية بالمؤسسة تتعلق بمشروعات الشباب، موضحة إبرام المؤسسة بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لحصول الشباب على قروض بفائدة 5%.

وأضافت"أسامة" خلال كلمتها بجلسة خلق مفهوم القيم المشتركة في قطاع الزراعة وتأثيره على الاقتصاد المصري بالمؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، أن المؤسسة تسلم الشباب القروض في شكل مجموعة حيوانات يربيها الشباب في مزارع مؤسسة مصر الخير بالمحافظات خلال دورة تسمين مدتها ستة أشهر، تقوم بعدها المؤسسة بتسويق الماشية وبيعها وتسديد قيمة القرض وإعطاء الشباب صافي الربح.

وأشارت إلى أن المزارع بها مجموعة عنابر كل عنبر يحتوي على مائة رأس من الحيوانات يتقاسم فيها خمسة من الشباب، كما تعقد المؤسسة دورات تدريبية للتأكد من جدية الشباب المقبلين على أخذ القروض.

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