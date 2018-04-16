300 مليون دولار إجمالى الصادرات المصرية لرومانيا فى 2017

كشف المهندس حسن الشافعي رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا ليصل إلى نحو مليار دولار، فيما سجل حجم الصادرات المصرية قيمة 300 مليون دولار خلال 2017.



وقال الشافعي، فى تصريحاته لـ«لدستور» إن حجم الواردات الرمانية إلى مصر بلغ بـ 700 مليون دولار، مؤكدا ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا إذ إن السوق الروماني جاذب لصادرات المصرية.



وأوضح، أن هناك مشاركة من شركات رومانية بمعرض القاهرة الدولي الذي يقام خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى قيام وفد من رجال الأعمال المصريين بزيارة رومانية خلال الشهر المقبلة لبحث فرص الاستثمار بنظام المشاركة من الجانب الرماني إذ إن المناخ الروماني جاذب للاستثمار، مشيرا إلى وجود أكثر من 10 شركات مصرية مشاركة فى المعرض الروماني خلال شهر مايو ويشمل المعرض جميع المنتجات المصرية.



