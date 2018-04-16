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الإثنين 16/أبريل/2018 - 02:06 م

مايو المقبل.. مصر تحتفل بتدشين أول منطقة تجارة حرة فى سيناء

سامي سليمان رئيس
سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نوبيع وطابا،
أسماء إبراهيم
dostor.org/2130920

كشف سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نوبيع وطابا، عن أن وضع حجر أساس أول منطقة حرة في سيناء سيكون يوم 26 من مايو المقبل في نوبيع، على مساحة مليون ونصف متر بحضور كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من رؤساء جميعات المستثمرين المصريين وكبار مشايخ قبائل سيناء وعدد من الفنانين المصريين والعالميين.

وطالب "سليمان"، في تصريحات لـ"الدستور" من أعضاء اتحاد المستثمرين الراغبين فى التصدير، بالاستثمار بالمنطقة الحرة الجديدة في نويبع؛ من خلال حجز وحدات تجارية بالمنطقة.

وقال إنه سيتم إنشاء مدينة للألعاب مثل ديزني لاند وإقامة العديد من الأنشطة والمشاريع الخدمية لأنها قريبة من مشروع نيوم "السعودي"، وتتميز نوبيع بأنها تطل على 3 موانئ برية، موكدًا أنه تم تطوير البنية التحتية من طرق مثل طريق (نويبع، وطابا، وطريق الأوسط، وسانت كاترين، وميناء طابا).

وأشار إلى أن ذلك يأتي وفقًا لقرار المهندس شريف إسماعيل بإنشاء منطقة حرة بنوبيع وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح وزارة الأوقاف لتدشين مسجد عليها.

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