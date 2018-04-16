القاهرة : الإثنين 16 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
حوادث
الإثنين 16/أبريل/2018 - 02:03 م

تأجيل محاكمة المتهمين بـ«مصلحة الدمغة» في «الرشوة» لـ21 مايو

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2130912

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رئيس قسم التوقيع بمصلحة الدمغة والموازين، و6 آخرين في اتهامهم بالرشوة، مقابل تسهيل إجراءات دمغ مشغولات ذهبية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة حارة اليهود" لـ ٢١ مايو، لحضور المتهمين من محبسهم.

وجاء في المذكرة التي أعدتها النيابة، برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، في القضية رقم 11180 لسنه 2017 جنايات الجمالية، أن المتهمين هم الأول، عاطف كامل، 55 عامًا، رئيس قسم توقيع الدمغات، عضو اللجنة الفنية لفحص الأحراز بمصلحة دمغ المصوغات والموازين (محبوس)، وميشيل زكي جورجي 45 عاما، صاحب ورشة تشغيل مصوغات، ومحال لتجارة الجواهر في حارة اليهود (محبوس)، وممدوح عبد الله مسعد، 51 عاما، صاحب شركة كيرمينا لتشغيل المعادن الثمينة (محبوس)، أبانوب جورج زكي 26 عامًا، شريك مدير وشريك متضامن شركة هيروجولد (محبوس)، نعيم عزيز جاب الله 41 عاما، صانع ذهب وفضة، (محبوس)، أحمد إسماعيل أحمد 60 عاما، صاحب محل مشغولات ذهبية (محبوس)، مينا كمال سيدهم 32 عاما، عامل بمحل مشغولات ذهبية (هارب).

ونسبت النيابة للمتهمين من الثاني حتى السابع، تقديم الرشوة، والتوسط فيها من موظف عام لاستعمال نفوذه لدى العاملين بالمصلحة، كما نسبت للمتهمين الأول والثاني والرابع والسابع حيازة مخدرات بقصد التعاطي.

موضوعات متعلقة

إحالة رئيس قسم بمصلحة الدمغة و6 آخرين للجنايات بتهمة الرشوة

19 مارس.. محاكمة 7 متهمين فى قضية «رشوة حارة اليهود»

بلاغ بفقد «مفاتيح خزينة» مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكفرالشيخ

اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية «رشوة حارة اليهود»

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ اسبوع

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ أقل من شهر

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ أقل من شهر

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ أقل من شهر

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ أقل من شهر

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

الآن

السيسي يوافق على استراتيجية تطوير التعليم.. و«شوقى» يكشف تفاصيلها

وزير الصحة: 40% تخفيضًا فى أسعار أدوية الأورام قريبًا

«الوزراء»: لقاءات دورية كل 3 أشهر لبحث مشاكل العمال

23 معلومة عن إجراءات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

البرلمان يوافق على قانون تحديد رواتب نائب الرئيس والوزراء

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

ألبومات الصور

وزير الصحة يناقش خطة استثمارات "أكديما" المستقبلية

دومينيك حوراني تناهض التحرش بالمرأة في كليب «5 دقايق»

المنيا تستعد لاستقبال موسم توريد القمح 2018

بالصور.. افتتاح معرض لتسويق منتجات المدارس بالمنيا

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

البرلمان يوافق على قانون تحديد رواتب نائب الرئيس والوزراء

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

كشكول

بالصور.. تفاصيل زيارة وزير التعليم العالي لجامعة السادات

وزير التعليم يكشف مصير الصفوف الدراسية التي لم يشملها التطوير

لأول مرة.. مهرجان ثقافي دولي لسفراء الأزهر غدا

وزير التعليم: المدارس الدولية خارج حسابات النظام الجديد

دينا برعي: 12 امتحان فى كل مادة لطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد

الأمصار

طائرات سورية تلقي منشورات على قرى بريف درعا

الكرملين: مزاعم منع مفتشي «حظر الأسلحة» من دخول دوما غير صحيحة

سلمان: مناورات «درع الخليج 1» تؤكد قدرتنا للعمل في تحالف منسق

مشاجرات بين أنصار عباس ودحلان بجامعة الأقصى في غزة

الخارجية الصومالية: العلاقات مع الإمارات تاريخية

ads
منوعات

22 أبريل.. مؤتمر علمي لنباتات الزينة والبيئة بزراعة القاهرة

«ابدأ».. مشروع تخرج لطلاب «إعلام حلوان» لاكتشاف مواهب الشباب

هل شاهدت الصين من أعلى؟ 13 لقطة بديعة تجيبك

ads
ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك