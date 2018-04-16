مد أجل الحكم علي المتهمين بقضية «العقاب الثوري» لـ 30 أبريل

قررت المحكمة العسكرية، مد أجل النطق بالحكم علي 36 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية رقم 5 لسنه 2016 عسكري غرب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ"حركة العقاب الثوري"، والمحبوس فيها 24 متهمًا، وهارب 12 آخرون لجلسة 30 أبريل الجاري.



ووجهت النيابة للمتهمين، استهداف المنشآت والمرافق العامة والخاصة، وإضعاف نظام الحكم وتغييره بالقوة باغتيال رجال الأمن، وسائر المواطنين الذين يقفون في طريق حركة نشاطهم وروجوا لذلك عن طريق إنشائهم هيكلا تنظيميا لجماعتهم، قائما على الخلايا النوعية تجنبًا للرصد الأمني.