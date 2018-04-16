بسنت الشريف فى الجيم لـ3 أشهر من أجل السينما

تخضع الفنانة الشابة بسنت الشريف لتدريبات رياضية شاقة لمدة خمسة ساعات يوميًا على مدار ثلاثة شهور، استعدادًا لخوض أولى بطولاتها السينمائية مع إحدى الشركات الكبرى.



وتتكتم الشركة على التفاصيل حتى بداية التصوير في أغسطس المقبل، والفيلم يناقش قضية اجتماعية هامة في قالب من الإثارة والتشويق.



يذكر أن بسنت قد شاركت من قبل في عدة أعمال منها: «آدم» مع تامر حسني ودرة من إخراج محمد سامي، وفيلمي «بابا» مع المخرج علي إدريس وبطولة أحمد السقا ودرة، و«أهواك» مع تامر حسني.