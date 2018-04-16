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الإثنين 16/أبريل/2018 - 01:56 م

تأجيل محاكمة مستشار «المعزول» وآخرين في «اللجان النوعية»

الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله شحاتة
شيماء حسين
dostor.org/2130903

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، محاكمة 21 متهما، من بينهم الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار الاقتصادى للمعزول محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"لـ 19 أبريل الجاري، لاستكمال سماع المرافعة.


ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها: حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

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