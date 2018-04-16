دفاع مستشار «المعزول» يدفع ببطلان التحقيقات فى «الخلايا النوعية»

تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة، المستشار شبيب الضمراني، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمرافعة دفاع المتهم عبدالله شحاتة، المستشار الاقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية الخلايا النوعية.



ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لمخالفته القانون، وصدوره عن جريمة مستقبلية لم تقع بعد وعدم تحديد مدة سريان الإذن بالقبض والتفتيش وتجهيل التهم المنسوبة لموكله.



كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع موكله، ودفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.



وقال الدفاع أثناء مرافعته، إن موكله كان أحد كوادر الحزب الوطني أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأضاف أنه كان يقوم بالتدريس لضباط الأمن الوطني، وكان يعمل بالبنك الدولي.



كما دفع بكيدية الاتهام، وتلفيقه من قبل محرر محضر التحريات، وبطلان اعترافات المتهم الرابع محمد إمام كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي.



ودفع بانتفاء أركان جريمتي إحراز مفرقعات وأسلحة ودفع بانتفاء جريمة الاتفاق الجنائي بين موكله وباقي المتهمين.



ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها: حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.