بدء محاكمة 7 متهمين بمصلحة الدمغة والموازين فى «الرشوة»

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر ثاني جلسات محاكمة رئيس قسم التوقيع بمصلحة الدمغة والموازين، و6 آخرين في اتهامهم بالرشوة، مقابل تسهيل إجراءات دمغ مشغولات ذهبية القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة حارة اليهود".



وجاء في المذكرة التي أعدتها النيابة برئاسة المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، في القضية رقم 11180 لسنة 2017 جنايات الجمالية، أن المتهمين هم الأول عاطف كامل، 55 عامًا، رئيس قسم توقيع الدمغات عضو اللجنة الفنية لفحص الأحراز بمصلحة دمغ المصوغات والموازين (محبوس)، وميشيل زكي جورجي، 45 عاما، صاحب ورشة تشغيل مصوغات ومحال لتجارة الجواهر في حارة اليهود (محبوس)، وممدوح عبدالله مسعد، 51 عامًا، صاحب شركة كيرمينا لتشغيل المعادن الثمينة (محبوس)، أبانوب جورج زكي، 26 عامًا، شريك مدير وشريك متضامن شركة هيروجولد (محبوس)، نعيم عزيز جاب الله، 41 عامًا، صانع ذهب وفضة بشركة كيرمينا (محبوس)، أحمد إسماعيل أحمد، 60 عامًا، صاحب محل مشغولات ذهبية (محبوس)، ومينا كمال سيدهم، 32 عاما، عامل بمحل مشغولات ذهبية (هارب).



ونسبت النيابة إلي المتهمين من الثاني حتى السابع، تقديم الرشوة والتوسط فيها من موظف عام لاستعمال نفوذه لدى العاملين بالمصلحة، كما نسبت إلي المتهمين الأول والثاني والرابع والسابع حيازة مخدرات بقصد التعاطي.