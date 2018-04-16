القاهرة : الإثنين 16 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
عالم
الإثنين 16/أبريل/2018 - 01:52 م

سكان غزة يعانون من أزمة خانقة لانخفاض كمية المياه

سكان غزة
سكان غزة
أش أ
dostor.org/2130895

طالبت سلطة المياه في قطاع غزة المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على الاحتلال، لمساعدة الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المائية المغتصبة منذ عقود.

ودعت الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية بضرورة تقديم كل الدعم المادي المطلوب لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، ما يسهم في حل أزمة المياه المتفاقمة.

وذكرت سلطة المياه في غزة، اليوم الإثنين، أن أزمة المياه في قطاع غزة ستستمر لسنوات قادمة ما لم يكن هناك تدخل عاجل من المجتمع الدولي، للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة.

وأوضحت سلطة المياه، في بيانٍ صحفي، أن التدخل الدولي يجب أن يضمن الشروع فورًا في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدتها سلطة المياه في خطتها لتوفير مصادر مياه تلبي الاحتياجات المختلفة للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وحسب البيان: يمثل قطاع غزة 1.4% من مساحة فلسطين التاريخية والذي يعيش عليه أكثر من 2 مليون نسمة يشكلون أكثر من 15% من الشعب الفلسطيني في الكرة الأرضية، إذ يعتبر الخزان الجوفي الساحلي داخل حدود القطاع المصدر الرئيسي لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة لسكانه بنسبة 95%، بينما تتم تلبية الجزء المتبقي من خلال شراء المياه من شركة ميكروت.

وذكر البيان أن سكان غزة يعانون من أزمة مياه خانقة تتمثل في انخفاض كمية المياه التي تصل المواطن الفلسطيني بشكل يومي، حيث يقدر متوسط نصيب الفرد من المياه (للأغراض المنزلية) بحوالي 80 لترا للشخص اليوم.

وقالت إن "هذا لا يتوافق مع الحد الأدنى لمعايير منظمة الصحة العالمية التي تتحدث عن حد أدنى لا يقل عن 150-100 لتر للشخص - اليوم".

وأوضحت أن "الخزان الجوفي الساحلي، والذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه داخل القطاع، يعاني من استنزاف واضح من قبل الأطراف المختلفة المستخدمة له، حيث طاقته الطبيعية المتجددة لا تزيد علي 60-50 مليون متر مكعب سنويا، بينما ما يتم استخراجه يصل إلى ما يزيد علي 200 مليون متر مكعب سنويا".

موضوعات متعلقة

%98 من مياه قطاع غزة غير صالحة للشرب

منحة أمريكية لتحويل مسار المياه الجوفية في مقابر كوم الشقافة (صور)

15 أبريل.. بدء إنشاء محطة تحلية مياه لمليونى غزاوى

«الرى» والطاقة الذرية يبحثان خطة إدارة الخزان الجوفى النوبى

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 8 ساعات

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية

منذ يوم

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ يوم

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

منذ يومين

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا

منذ يومين

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا

منذ يومين

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة

الآن

السيسي يوافق على استراتيجية تطوير التعليم.. و«شوقى» يكشف تفاصيلها

وزير الصحة: 40% تخفيضًا فى أسعار أدوية الأورام قريبًا

«الوزراء»: لقاءات دورية كل 3 أشهر لبحث مشاكل العمال

23 معلومة عن إجراءات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

البرلمان يوافق على قانون تحديد رواتب نائب الرئيس والوزراء

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

ألبومات الصور

وزير الصحة يناقش خطة استثمارات "أكديما" المستقبلية

دومينيك حوراني تناهض التحرش بالمرأة في كليب «5 دقايق»

المنيا تستعد لاستقبال موسم توريد القمح 2018

بالصور.. افتتاح معرض لتسويق منتجات المدارس بالمنيا

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

البرلمان يوافق على قانون تحديد رواتب نائب الرئيس والوزراء

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

كشكول

زاهى حواس بجامعة هليوبوليس : لا يوجد شئ أسمه زئبق أحمر .. والأهرامات كانت مشروع مصر القومى

بالصور.. تفاصيل زيارة وزير التعليم العالي لجامعة السادات

وزير التعليم يكشف مصير الصفوف الدراسية التي لم يشملها التطوير

لأول مرة.. مهرجان ثقافي دولي لسفراء الأزهر غدا

وزير التعليم: المدارس الدولية خارج حسابات النظام الجديد

الأمصار

طائرات سورية تلقي منشورات على قرى بريف درعا

الكرملين: مزاعم منع مفتشي «حظر الأسلحة» من دخول دوما غير صحيحة

سلمان: مناورات «درع الخليج 1» تؤكد قدرتنا للعمل في تحالف منسق

مشاجرات بين أنصار عباس ودحلان بجامعة الأقصى في غزة

الخارجية الصومالية: العلاقات مع الإمارات تاريخية

ads
منوعات

22 أبريل.. مؤتمر علمي لنباتات الزينة والبيئة بزراعة القاهرة

«ابدأ».. مشروع تخرج لطلاب «إعلام حلوان» لاكتشاف مواهب الشباب

هل شاهدت الصين من أعلى؟ 13 لقطة بديعة تجيبك

ads
ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك