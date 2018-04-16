سكان غزة يعانون من أزمة خانقة لانخفاض كمية المياه

طالبت سلطة المياه في قطاع غزة المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على الاحتلال، لمساعدة الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المائية المغتصبة منذ عقود.



ودعت الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية بضرورة تقديم كل الدعم المادي المطلوب لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، ما يسهم في حل أزمة المياه المتفاقمة.



وذكرت سلطة المياه في غزة، اليوم الإثنين، أن أزمة المياه في قطاع غزة ستستمر لسنوات قادمة ما لم يكن هناك تدخل عاجل من المجتمع الدولي، للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة.



وأوضحت سلطة المياه، في بيانٍ صحفي، أن التدخل الدولي يجب أن يضمن الشروع فورًا في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدتها سلطة المياه في خطتها لتوفير مصادر مياه تلبي الاحتياجات المختلفة للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.



وحسب البيان: يمثل قطاع غزة 1.4% من مساحة فلسطين التاريخية والذي يعيش عليه أكثر من 2 مليون نسمة يشكلون أكثر من 15% من الشعب الفلسطيني في الكرة الأرضية، إذ يعتبر الخزان الجوفي الساحلي داخل حدود القطاع المصدر الرئيسي لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة لسكانه بنسبة 95%، بينما تتم تلبية الجزء المتبقي من خلال شراء المياه من شركة ميكروت.



وذكر البيان أن سكان غزة يعانون من أزمة مياه خانقة تتمثل في انخفاض كمية المياه التي تصل المواطن الفلسطيني بشكل يومي، حيث يقدر متوسط نصيب الفرد من المياه (للأغراض المنزلية) بحوالي 80 لترا للشخص اليوم.



وقالت إن "هذا لا يتوافق مع الحد الأدنى لمعايير منظمة الصحة العالمية التي تتحدث عن حد أدنى لا يقل عن 150-100 لتر للشخص - اليوم".



وأوضحت أن "الخزان الجوفي الساحلي، والذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه داخل القطاع، يعاني من استنزاف واضح من قبل الأطراف المختلفة المستخدمة له، حيث طاقته الطبيعية المتجددة لا تزيد علي 60-50 مليون متر مكعب سنويا، بينما ما يتم استخراجه يصل إلى ما يزيد علي 200 مليون متر مكعب سنويا".