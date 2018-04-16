ننشر تعاملات مسئولى مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة

قالت إدارة البورصة منذ قليل، إن تعاملات أعضاء مجالس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيد لها أوراق مالية شهدت عمليات بيع على أسهم شركاتهم نحو البيع، خلال جلسة أمس الأحد.



وأضافت البورصة، أنه تم تنفيذ 9 صفقات على أسهم 8 شركات، اتجهت 5 منها للبيع والباقي نحو الشراء.



وتصدر مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر، عمليات البيع، بواقع 18.16 مليون سهم، تبعه مجموعة مرتبطة بالمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنحو 93.1 ألف سهم.



وباع مجلس إدارة بنك قناة السويس 3.85 ألف سهم، فيما باعت المالية والصناعية المصرية 514 سهمًا.



وسجلت مجموعة مرتبطة بالتعمير والاستشارات الهندسية، أقل صفقات البيع بـ346 سهما.



على الجانب الآخر، اشترت مجموعة مرتبطة بوثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري 7.62 ألف سهم، ومجلس إدارة أكتوبر فارما 743 سهما.



ونفذ مستشفى النزهة الدولي صفقتي شراء، الأولى لمجموعة مرتبطة بـ183 سهما، والثانية لمجلس إدارته بنحو 117 سهما.