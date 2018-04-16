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الثقافة
الإثنين 16/أبريل/2018 - 01:17 م

نقاد وأدباء: وبينهما حجاب لأحمد المنزلاوي رواية تستحق الإشادة

الكاتب أحمد المنزلاوي
الكاتب أحمد المنزلاوي
يسري أبو القاسم
dostor.org/2130812

بعد عدة أشهر من إصدار رواية " وبينهما حجاب" ، استطاع الكاتب أحمد المنزلاوي أن يخطف أبصار القراء ويلفت أنظار النقاد حيث نالت الرواية إعجاب الكثير منهم.

فعن الرواية تقول الناقدة والأديبة إيمان الزيات: تنتمي الرواية بكليتها إلى التيار الحديث؛ فهي تعتمد بالأساس على فكرة التشظي في المتن الروائي بتناولها لعدة حكايات نووية، وجنينية، ومتفرعة من الحكاية الأم، الأمر الذي يدفعنا لنعتها بأنها إحدى تلك الروايات البوليفونية/التعددية؛ حيث يتعدد فيها (السُّراد، والشخصيات، والضمائر، والأصوات، والأجناس الأدبية)، وتغلب عليها (الحوارية) وتتداخل الفضاءات الزمنية والمكانية، فيتمظهر (الكرونوتوب/الزمكان) مما يؤشر إلى مقدرة (المنزلاوي) على تطويع فنيات الكتابة الحديثة، لتشكل جماليات خاصة ومائزة بفضاءات النص. مشيدة بحداثة وتنوع.

وتتناول في طياتها تيمات جزئية كتيمة (الجنس، والسلطة، والدين، والسياسة، والعلوم)، وتناقشها بموضوعية وحيادية عاكسة ثقافة كاتبها ووعيه السليم بأطروحاته. ويكمن هدفها الرئيس ليس فيما كُتب من أحرف على السطور، بل الذي تم دسه بداخلها من فكر.

فلقد اعتمد الكاتب على دس أغراضه في طيات نصه دون أن يستشعر القارئ أي إقحام غير مبرر في سياق الحكي أو ما نسميه بأسلوب (الأليغوريا) الذي نستشفه من ميتاسرد الرواية، ويمكن تلخيص غرضه هذا في: (إدانة الوعي الزَّائف، والتركيز على الوعي الذي يتمثل في التغيير

وفي السياق ذاته يقول أحمد السعيد مراد الطبيب والروائي: انطلق أحمد المنزلاوي بقلمه الفصيح لنعيش معه عدة عوالم لقصة متباينة تجعلك تقسم ألا تلاقيا بينهم، أحلام وصراعات وثورة وتاريخ، طوال الأحداث لنتساءل ما الرابط بين كل ذلك وقد أصبح بينهم الكثير من الحُجب!

لم التثنيةَ بكلمة "بينهما" طالما أن التشابك كبير هكذا ؟ تنتهي القصة لتجعلك تتفكر وتتدبر والتساؤل الكبير يحتويك، وبعد الوصول إليه، لن تمتلك إلا اتساع ابتسامتك قائلًا، سلمت يمينك .

أما الكاتب عصام عبد الحميد فقد أشاد بالرواية وبقوة لغتها قائلًا: أجاد الكاتب في السرد وفي عناصر التشويق وأدواته في رحلة البحث عما هو موجود في كل شيء حولنا ولا نراه، فالرواية عبارة عن وجبة عقلية قوية وجميلة ومتنوعة، تختلف الحكايات وتتشعب وتأخذك هنا وهناك.. ويبدو ظاهرها مختلف في حين أن الروابط بينها دقيقة جدًا لايراها القارئ ويريد المنزلاوي أن نراها..أن ندرك دائما المعنى الباطن في الظاهر.

كما أشاد الناقد محمد سمير رجب بقدرة المنزلاوي على حبك الرواية وتوظيف الشخصيات وإحكامها، والحفاظ على عنصر التشويق والإثارة.

وقالت الكاتبة حنان الشيمي: الرواية تأخذك في رحلة أدبية جميلة تدهشك التفاصيل ويبهرك روعة الإخراج ليستخلص الكاتب في نهايتها الحكمة ويضعها أمام ناظريك ساطعة لا تقبل تكذيب أو تزييف.

نقاد وأدباء: وبينهما حجاب لأحمد المنزلاوي رواية تستحق الإشادة
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