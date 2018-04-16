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اقتصاد
الإثنين 16/أبريل/2018 - 01:15 م

سحر نصر تُطلق مبادرة لاختيار أفضل المشروعات الاستثمارية

سحر نصر تُطلق مبادرة
حسن كامل
dostor.org/2130806

أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مبادرة لاختيار أفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية، فى اطار تفعيل المسئولية الاجتماعية للشركات، على أن يتم فتح باب التقدم يوم 30 يونيو المقبل.

وذكرت الوزيرة خلال افتتاحها المؤتمر السنوى الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات، أنه تم تشكيل مجموعة عمل، لتفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار الخاصة بالدور المجتمعي للشركات، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لمركز خدمات المستثمرين.

وأضافت أن المبادرة ستضم صندوق تحيا مصر، وستتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، والشركات صاحبة الدور المجتمعي الكبير في مصر.

وأوضحت، أنه سيتم ضم الشركات للمبادرة وفقا للمعايير والمؤشرات الدولية للمسئولية الاجتماعية، مع التأكيد على أحقية الشركات متوسطة وصغيرة الحجم في الترشح للانضمام للمبادرة.

وأشارت إلى أن الحكومة تحركت فى وضع قانون جديد للاستثمار وتعديل قانون الشركات، من أجل أن يكون هناك مسؤولية مجتمعية وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور اجتماعى، موضحة أن قانون الاستثمار وضع حوافز ضريبية وغير ضريبية لدعم المرأة والمناطق الاكثر احتياجا.

وذكرت أن قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية بنودًا واضحة خاصة بالمسئولية المجتمعية للمستثمر وهي أن للمستثمر الحق في تخصيص نسبة لا تتجاوز 10% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم للمشاركة في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري من خلال مشاركته في كل أو بعض من مجالات (حماية وتحسين البيئة – تقديم خدمات أو برامج الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية – التدريب والبحث العلمي)، كما يجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها، ويتم الإعلان عنه للرأي العام.

وأوضحت أن مصر تمضى فى تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الخاص وتحقيق شراكة مع الحكومة من أجل زيادة النمو الاقتصادى، حيث زادات الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% وكذلك ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 20162017 بنسبة 14.5% وذلك في إشارة واضحة للتحسن المستمر في أداء الاقتصاد المصري، وارتفاع معدل تأسيس الشركات خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 20172018 بنسبة 77%.

وأكدت أن الوزارة تدعم الشركات التى تستثمر فى المحافظات الاكثر احتياجا وسيناء بحوافز اكثر، مشيرة إلى أن هناك تعاون كبير مع الجمعيات العاملة فى مجال المجتمع المدنى.

سحر نصر تُطلق مبادرة لاختيار أفضل المشروعات الاستثمارية
سحر نصر تُطلق مبادرة لاختيار أفضل المشروعات الاستثمارية
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