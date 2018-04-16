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اقتصاد
الإثنين 16/أبريل/2018 - 01:14 م

الصين واليابان تعقدان أولى محادثات اقتصادية منذ 8 سنوات

الصين واليابان
الصين واليابان
وكالات
dostor.org/2130803

عقدت الصين واليابان أولى محادثات تجارية رفيعة المستوى منذ 8 سنوات، بالتزامن مع التهديدات التجارية الأمريكية.

والتقى وزير خارجية الصين نظيره الياباني أمس الأحد، في زيارة أجراها إلى العاصمة اليابانية، حيث طلبت طوكيو من بكين تعزيز انتقال تكنولوجيا آمنة، وتبادل الملكية الفكرية.

وتأتي تلك المحادثات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية التي تربط طوكيو وبكين بالولايات المتحدة توترا، بسبب النزاع التجاري وقضايا التعريفات الجمركية.

وقال وزير خارجية اليابان "تارو كونو" إنه اتفق مع نظيره الصيني على تطوير الروابط عبر قيام زعماء البلدين بإجراء زيارات متبادلة، مشيرا إلى أنهم توصلوا إلى فهم مشترك فيما يتعلق بأن الحرب التجارية "بغض النظر عن الدولة التي تتسبب فيها، سيكون لها تأثير كبير على ازدهار الاقتصاد الدولي".

ويتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدولتين الآسيويتين بالتسبب في أضرار تجارية كبيرة للولايات المتحدة على مدار سنوات.

وأضاف "كونو" أنه بعد إعادة فنتح المحادثات فأن الجانبين يرتكزان عند نقاط جديدة لمناقشة سُبل التعاون المستقبلي الذي قد يؤدي إلى نمو اقتصادي مزدهر للطرفين.

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