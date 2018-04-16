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الإثنين 16/أبريل/2018 - 01:10 م

تحديث جديد على «واتس آب» بعد فضيحة «فيسبوك»

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
وكالات
dostor.org/2130795

طرحت شركة فيسبوك بعض التحديثات المتعلقة بالخصوصية في أعقاب فضيحة Cambridge Analytica، ويبدو أن "واتس آب" تقوم ببعض التغييرات أيضا.

تم تعديل خدمة تطبيق المراسلة، المملوك من قبل فيسبوك، للسماح للمستخدمين باستعادة الوسائط التي تم حذفها مسبقا، بما في ذلك الصور أو ملفات GIF أو المستندات أو الرسائل الصوتية.

ومع ذلك، يبدو أن مستخدمي أندرويد فقط سيكونون قادرين على الاستفادة من التحديث الجديد.

يتيح أحدث إصدار من واتس آب في نظام أندرويد (2.8.113)، إمكانية إعادة تنزيل ملفات الوسائط القديمة من خوادم الشركة.

ولكن المثير للقلق هو أن واتس آب تحفظ الوسائط فعلا على خوادمها، حتى بعد حذفها من الجهاز، وفقا لتقرير WABetaInfo.

وبموجب القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، سيُطلب من واتس آب الالتزام بإرشادات الاحتفاظ بالبيانات، التي تنص على أنه لا ينبغي حفظ البيانات الشخصية لفترة أطول مما يتناسب مع خدماتها.

والمثير للاهتمام أن واتس آب تحدثت بالفعل عن الخصوصية، بالقول إن محتوى الرسائل لن يتم اختراقه من قبل الشركة أو فيسبوك أو أي شخص آخر، بسبب التشفير المتكامل الآمن.

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