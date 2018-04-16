بدء حفل اختتام مناورات «درع الخليج» المشترك

بدأت منذ قليل، فعاليات حفل اختتام مناورات درع الخليج المشترك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من القادة العرب.



وسيشهد التمرين، الذي يقام بمدينة الجبيل المطلة على مياه الخليج العربي شرقي السعودية، عرضا عسكريا من قوات الدول الـ24 المشاركة، واستعراضا للقوات والآليات والمعدات العسكرية، إضافة للطائرات المقاتلة بكافة أنواعها.



وتأتي هذه الرعاية الكريمة، تأكيدًا على اهتمام القيادة الرشيدة بأهمية التعاون والتنسيق العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية أمن المنطقة، ورفع مستوى الجاهزية لضمان أمن واستقرار دول المنطقة والعالم.



ويعد تمرين «درع الخليج المشترك 1»، الذي تنظمه وزارة الدفاع السعودية، الأكبر من نوعه في المنطقة سواءً من حيث عدد الدول المشاركة، أو نوعية العتاد العسكري النوعي المتطور والتقنيات المستخدمة فيه التي تعد من أحدث النظم العسكرية العالمية، وحظي بمشاركة 4 دول تصنف بأنها ضمن أقوى 10 جيوش في العالم.