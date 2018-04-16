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الإثنين 16/أبريل/2018 - 01:05 م

عائد الديون الأمريكية لآجل عامين يرتفع لأعلى مستوى فى 10 سنوات

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
وكالات
dostor.org/2130785

شهدت سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الآجل موجة بيعية خلال تعاملات، اليوم الإثنين، الأمر الذي دفع العائد على الديون يصعد لأعلى مستوى في 10 سنوات تقريبا.

يأتي الارتفاع في قيمة العائد على السندات الحكومية بعد تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا خلال الأسبوع الجاري جراء تنفيذ ضربات أمريكية في سوريا.

وكانت موسكو حذرت الولايات المتحدة من تنفيذ أيّ ضربات عسكرية في سوريا وأنها ستقوم بإسقاط تلك الصواريخ وهو ما ندد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينذاك.

لكن الولايات المتحدة نفذت هجومًا مشتركًا مع فرنسا وبريطانيا ضد سوريا فجر السبت الماضي بعد تقارير حول مواجهة المدنيين السوريين هجوما بالأسلحة الكيميائي.

وقفز العائد على سندات الخزانة بالولايات المتحدة لآجل عامين إلى 2.39% وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2008، مقارنة مع مستوى 2.369% بنهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 2.865%.

كما شهد العائد على ديون الحكومة الألمانية لآجل 10 سنوات صعودا إلى 0.547%، فيما صعد العائد على سندات المملكة المتحدة لآجل 10 أعوام إلى 1.483%.

ويوجد علاقة عكسية بين أسعار السندات والعائد، حيث ترتفع العوائد مع هبوط أسعار تلك السندات.

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