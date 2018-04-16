«نيويورك تايمز»: مصر والسعودية والإمارات تستطيع حل الأزمة السورية

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن سوريا شهدت 7 سنوات من الصراع بين القوى العالمية، فالأتراك يشعلون الحرب مع الأكراد في شمال سوريا، بينما تدعمهم الولايات المتحدة، في حين تقاتل روسيا وإيران مع الرئيس السوري بشار الأسد للقضاء على المعارضة المسلحة.



وتابعت أن الغرب ليس لديهم خطة واقعية للسلام في سوريا، بالطريقة التي تسمح للاجئين بالعودة لبلادهم وديارهم مرة أخرى، ويرى الكثيرون أن الأسد يمكن أن يلعب دورا ذا مغزى في عملية السلام بسوريا.



وأشارت إلى أنه بعد فشل الضربة الغربية، أصبحت هناك وجهة نظر متشائمة على قدرتهم على إحداث تغيير في الشرق الأوسط.



وأوضحت أنه يجب إفساح المجال للحلفاء العرب، فهم وحدهم قادرون على حل الأزمة وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، إلا أن صراعهم مع قطر والحرب اليمنية قد شغلتهم عن الملف السوري.



وتابعت أن استراتيجية الغرب خاطئة في سوريا، حتى الضربة التي كان هدفها القضاء على الأسلحة الكيماوية، تم التحذير قبلها بأسبوع، ما منح روسيا وسوريا الوقت الكافي لإخلاء المباني العسكرية وإخفاء التكنولوجيا العسكرية.