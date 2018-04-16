«الملا» يستعرض خريطة اكتشافات البترول مع الاتحاد الدولى للغاز

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد دافيد كارول رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولى للغاز وأعضاء مجلس الإدارة.



وخلال اللقاء استعرض "الملا" التطورات التى شهدتها صناعة الغاز فى مصر مؤخرا والإصلاحات الاقتصادية التى تمت لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات البترولية، وكذلك الخطوات التى تم اتخاذها لمسايرة المتغيرات التى شهدتها صناعة البترول والغاز على المستوى العالمى والتي شملت تطوير بنود الاتفاقيات وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتعزيز التعاون والتنسيق مع الشركات العالمية العاملة في مصر ووضع خريطة طريق لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات ووضعها على خريطة الإنتاج.



كما تم استعراض الخطوات التي تمت فى مشروع مصر القومى لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز والبترول، مشيرا إلى حرص مصر الدائم على تواجدها فى المنظمات والمؤسسات الدولية خاصة المعنية بشئون البترول والغاز في اطار حرصها الدائم على تحقيق الاستقرار لأسواق البترول والغاز.



من جانبه أشاد رئيس الاتحاد الدولى للغاز بالنتائج التي تحققت بصناعة البترول المصرية والغاز على وجه الخصوص، خاصة بعد النجاح الذى تحقق في حقل ظهر وما شهده من تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة وهو ما يؤكد على قدرة مصر على تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى.



كما أشاد ببرامج البحث والاستكشاف عن البترول والغاز التي تشهدها منطقة البحر المتوسط والتي ٥ستلعب دورًا هامًا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مصر تشارك بقوة في أعمال الاتحاد منذ اشتراكها في عام 1988 من خلال الجمعية المصرية للغاز وعضوا بمجلس الإدارة وسيصبح لها دور متصاعد في صناعة الغاز العالمية خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن هدف الاتحاد هو الترويج للغاز كجزء أساسى في منظومة الطاقة العالمية المستدامة ويضم 150 عضوا بالاتحاد من الجمعيات والمؤسسات المتخصصة بشئون الغاز ويغطى كافة أنشطة صناعة الغاز.