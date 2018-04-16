موسكو: لن نماطل فى اعتماد قانون تدابير الرد على العقوبات الأمريكية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الإثنين، أن بلاده لن تماطل في مسألة اعتماد قانون تدابير الرد على العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتطلب اعتماد هذا القانون بشكل عاجل.



وقال ريابكوف، في تصريحات صحفية: «أعتقد أن جدول الأعمال الخاص بدراسة مشروع هذا القانون المهم سينظم بشكل لا يسمح بالمماطلة، فالوضع يتطلب الحاجة لبذل جهود نشطة»، مضيفا: «لا يمكننا الآن تحديد ما سيحدث ومتى، لكن من وجهة نظر سياسية ومن منطلق موقف وزارة الخارجية، نحن نرى ضرورة لتنفيذ ذلك بديناميكية».



وأشار ريابكوف إلى أن موسكو تبحث مع الشركاء في مجموعة العشرين و«بريكس»، قضية إساءة استخدام واشنطن وضع الدولار كعملة الاحتياط الرئيسية.



وتابع قائلا: «إننا نناقش مع الزملاء في بريكس ومجموعة العشرين قضية عمل الأسواق العالمية في ظل ظروف التوسع المطلق للعقوبات الأمريكية في جميع الاتجاهات بحق العديد من البلدان، وعلى أساس ثنائي مع العديد من البلدان الأخرى».

