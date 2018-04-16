القاهرة : الإثنين 16 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
اقتصاد
الإثنين 16/أبريل/2018 - 12:51 م

إنشاء مشروع سياحى فى بورسعيد بتكلفة 3 مليارات جنيه

محافظة بورسعيد
محافظة بورسعيد
بكر بهجت
dostor.org/2130756

تُوقع شركة عامر جروب مع محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، على اتفاق لإنشاء مشروع سياحي ترفيهي متكامل على مساحة 90 فدانًا تقريبا غرب مدينة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومنصور عامر رئيس مجلس إدارة عامر جروب.

وقال "الغضبان" إن المحافظة تطلع بهذا المشروع إلى الارتقاء بالمستوى السياحي والخدمي في بورسعيد بما يواكب الاستثمارات الوافدة بالمحافظة في المجالات المختلفة بتروليا وبحريا وغيرها وتوفير فرص عمل متميزة، لتبدأ بورسعيد رفع الطاقة الاستيعابية الفندقية، يأتي ذلك في إطار تطوير شامل وتخطيط عمراني متكامل في منطقة غرب بورسعيد.

وأكد منصور عامر رئيس شركة عامر جروب، أن هذا المشروع سيكون نقطة التحول نحو حداثة وخدمات سياحية وترفيهية غير مسبوقة ببورسعيد وسيكون نقطة جذب لكل المحافظات المحيطة.

وأضاف أن استثمارات المشروع المبدئية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه, وسوف يوفر المشروع 6 آلاف فرصة عمل مستدامة إضافة إلى 4 ملايين من العمالة اليومية للتشييد.

الآن

بعد موافقة البرلمان المبدئية .. ننشر نص قانون تنظيم اجراءات التحفظ وإدارة أموال الإخوان

مفاجأة.. ترامب أراد تدمير الدفاع الجوي الروسي فى سوريا

نائب القناطر يعلن اعتصامه داخل البرلمان وإضرابه عن الطعام.. وعبدالعال: غير مقبول

العثور على جثة امرأة بها طعنات جنوب لندن

الأكثر قراءة

3020 دولارًا.. سعر طن «رقائق السيليكون» اليوم

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

«الإدارية» ترفض طعن «قضايا الدولة» وتسمح لحفيد «مبارك» بالسفر

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

ألبومات الصور

استمرار أعمال رفع كفاءة شوارع مدينة الأقصر

بالصور.. لوحات «نزار» تُجسد صراخ الحجر على دماء سوريا

الأب كمال لبيب يكرم المتفوقين في مدرسة الفرنسيسكان بكوم أمبو

«راهبات قلب يسوع» بإسنا يحتفلن بلقاء القديس فرنسيس بـ«الأيوبي»

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

3020 دولارًا.. سعر طن «رقائق السيليكون» اليوم

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

«الإدارية» ترفض طعن «قضايا الدولة» وتسمح لحفيد «مبارك» بالسفر

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

كشكول

مذيع قبطي يستشهد بآيات من القرآن في محاضرة بمركز "صوت الأزهر"

وزير التعليم: "سيبونا 60 يوم نشتغل.. والقيادة السياسية تدعمنا"

"شوقي": الارتقاء بالمعلمين سيستحوذ علي 20% من قيمة القرض

شوقي: توقيع القرض بواشنطن بحضور وزيرة التعاون الدولي

شوقي: قرض صندوق النقد الدولي موزع على 5 سنوات

الأمصار

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لموقع مناورات «درع الخليج 1»

الخارجية الصينية: دول العدوان الثلاثي تنتهك القانون الدولي في سوريا

بث مباشر.. مناورات درع الخليج 1

ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بخفض حالة التوتر مع روسيا

وصول فرق فنية إلى قضاء حدودي بين العراق وسوريا

ads
منوعات

22 أبريل.. مؤتمر علمي لنباتات الزينة والبيئة بزراعة القاهرة

«ابدأ».. مشروع تخرج لطلاب «إعلام حلوان» لاكتشاف مواهب الشباب

هل شاهدت الصين من أعلى؟ 13 لقطة بديعة تجيبك

ads
ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك