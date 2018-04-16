إنشاء مشروع سياحى فى بورسعيد بتكلفة 3 مليارات جنيه

تُوقع شركة عامر جروب مع محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، على اتفاق لإنشاء مشروع سياحي ترفيهي متكامل على مساحة 90 فدانًا تقريبا غرب مدينة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومنصور عامر رئيس مجلس إدارة عامر جروب.



وقال "الغضبان" إن المحافظة تطلع بهذا المشروع إلى الارتقاء بالمستوى السياحي والخدمي في بورسعيد بما يواكب الاستثمارات الوافدة بالمحافظة في المجالات المختلفة بتروليا وبحريا وغيرها وتوفير فرص عمل متميزة، لتبدأ بورسعيد رفع الطاقة الاستيعابية الفندقية، يأتي ذلك في إطار تطوير شامل وتخطيط عمراني متكامل في منطقة غرب بورسعيد.



وأكد منصور عامر رئيس شركة عامر جروب، أن هذا المشروع سيكون نقطة التحول نحو حداثة وخدمات سياحية وترفيهية غير مسبوقة ببورسعيد وسيكون نقطة جذب لكل المحافظات المحيطة.



وأضاف أن استثمارات المشروع المبدئية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه, وسوف يوفر المشروع 6 آلاف فرصة عمل مستدامة إضافة إلى 4 ملايين من العمالة اليومية للتشييد.