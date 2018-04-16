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الإثنين 16/أبريل/2018 - 12:51 م

المجلس الوطني يطالب بتحويل ملف الأسرى للجنايات الدولية

المجلس الوطني الفلسطيني
المجلس الوطني الفلسطيني
مروة عنبر
dostor.org/2130755

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بسرعة تحويل ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحقهم.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان صدر عنه بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذى يصادف غدا الثلاثاء، على ضرورة الاستمرار بمتابعة قضية الأسرى والمعتقلين البالغ عددهم 6500 أسير، وبذل كل الجهود، وتسخير كافة الإمكانات الوطنية والعربية والدولية من أجل نصرة قضيتهم، والعمل على إطلاق سراحهم، بمن فيهم 6 نواب معتقلين.

ودعا المجلس المؤسسات الدولية ذات الصلة لتحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق هؤلاء الأسرى خاصة 350 من الأطفال، ورفض سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية، وما يزال هناك 500 معتقل فلسطيني يعانون، وتصادر حريتهم بسبب تلك السياسة المحرمة دوليا.

كما طالب المجلس مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل العاجل بشأن 1800 أسير مريض، منهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل لإنقاذ حياتهم، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وامتناعها عن تقديم العلاج اللازم لهم.

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