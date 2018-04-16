«ماكرون»: «الأسد» يستغل مواجهتنا لداعش ويقوم بأعمال غير مقبولة

صرح رئيس الوزراء الفرنسي إمانويل ماكرون، اليوم، بأن الرئيس السوري بشار الأسد يستغل انشغال التحالف الدولي بمواجهة داعش، لبسط نفوذه عبر القيام بأعمال غير مقبولة.



وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته النيوزلندية، جاسيندا أرديرن في باريس: "ملتزمون بمواجهة داعش في سوريا، ولكن حكومة الأسد تستغل هذا الوضع للقيام بأعمال غير مقبولة".



وتابع ماكرون "نستهدف الحفاظ على أرواح المدنيين ونسعى لحل سياسي شامل للأزمة السورية"، مؤكدا "لدينا مسؤولية سياسية وإنسانية في سوريا، فدورنا لا يقتصر على محاربة تنظيم داعش وحسب".