الاحتلال يصادر خيامًا لمدرسة بالخليل.. ويعتقل 30 مواطنًا بالضفة

صادرت السلطات الإسرائيلية خياما أقيمت على أنقاض مدرسة هدمتها الأسبوع الماضي في منطقة الخليل، بحجة أن أي بناء سيمثل خطورة كبيرة على الآثار التاريخية الموجودة في المكان.



يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى هدمت الأسبوع الماضي المدرسة، لتقوم اليوم بسلب الخيام التى كانت تأوي 40 طالبا وطالبة من قرية زنوتا وسلب الأثاث الذي وفرته وزارة التربية والتعليم العالي لاستمرار المدرسة.



وفى الضفة الغربية الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني 30 مواطنا فلسطينيا، عقب حملة اقتحامات واسعة، بحجة أنهم مطلوبون بتهمة ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد أهداف إسرائيلية.