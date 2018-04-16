«نيويورك تايمز»: بشار الأسد هو الحل الوحيد لإنقاذ الشعب السوري

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن الخطوات القادمة بعد توجيه الرئيس دونالد ترامب ضربة عسكرية على سوريا.



وقالت الصحيفة إن الضربة لن تحسن من أوضاع الشعب السوري، وسيبقى غارقا في الوضع الراهن المؤلم، الذي يعاني من صراع القوى العالمية والإقليمية، وستظل الأمم المتحدة في عقد محادثات لا تجلب السلام، ويظل مجلس الأمن منقسما إلى حد إراقة الدماء.



وأشارت إلى أنه بعد 7 سنوات من الحرب السورية أصبح الطريق الفعلي لوقف الحرب والقضاء على الإرهاب هو الاعتراف برئاسة الأسد ودعمه، فبمجرد أن تسقط مدافع الجميع سيمكن حل القضية السورية بكل سهولة وإعادة بناء المجتمعات المدمرة.



وأوضحت أن هدف الإطاحة بنظام الأسد كان بمثابة لعنة طاردت الغرب، فهم يحاولون عقابه على الحرب الجارية في سوريا دون أن يحاول أي شخص إعادة الإعمار وإبقاءه في السلطة، فالحياة في سوريا بدون الأسد ستكون أسوأ بكثير، لأنه بهذه الطريقة لا تعاقب واشنطن الأسد وإنما تعاقب الشعب السوري.



وأضافت أن الهدف ليس الغرض منها الإطاحة بالأسد، أو إلحاق الضرر بالروس، أو حماية المدنيين كما ادعت واشنطن، وإنما تم تخطيطها وتنفيذها لإبقاء القوات الأمريكية في سوريا.



وتابعت الصحيفة أن الغرب لا يريدون الإطاحة بالأسد من منصبه، وإلا كانت الضربات وجهت لهذا الأمر.

