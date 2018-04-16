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الإثنين 16/أبريل/2018 - 12:39 م

«الجارديان»: الضربات الأمريكية في سوريا لم تؤثر على الأسد

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
إسراء أحمد
dostor.org/2130733

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن مفتشي الأسحلة الكيماوية يواصلون عملهم في دوما للتحقيق في مدى استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما.

وأضافت أن الوحدات انتشرت في أرجاء مدن العاصمة السورية دمشق، على الرغم من الضربات المحلية والغربية، بداية من الساعات الأولى لصباح يوم السبت الماضي، ووصل إلى دوما مساء أمس الأحد.

وأشارت إلى أن الضربات التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا لم تؤثر في قوات الأسد التي استأنفت قصفها لبعض المناطق التي يسيطر عليها المسلحون وسط سوريا.

وتابعت أن وسائل الإعلام السورية صورت الضربة على أنها "عدوان ثلاثي" كالذي استهدف مصر من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عام 1956.

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