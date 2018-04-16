مسئول أمريكي: الضربة العسكرية على سوريا لم تهدف للإطاحة بالأسد

أكد مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن الهدف من الضربة الأمريكية على سوريا كان تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية للرئيس السوري بشار الأسد، وليس الإطاحة به من الحكم، أو تغيير مسار السياسة الأمريكية الحالية.



وأوضح موقع «المونيتور» الأمريكي، أن تصريحات البنتاجون تسببت في إحباط كبير في الإدارة التركية التي تغرد بعيدًا عن السرب الدولي، فكل هدفها من الحرب في سوريا هو إسقاط بشار الأسد.



وقال مسئول تركي رفيع المستوى إن القيادة في تركيا ليست متفاجئة من القرار الأمريكي، ولكن هناك إحباطا كبيرا، فالضربة كانت صغيرة وجاءت متأخرة للغاية وتأثيرها محدود جدًا، ولم تحدث أي تغيير في شمال سوريا.