«الحداد»: قطاع الزراعة يشارك بـ28% فى سوق العمل المباشر

قال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لاستصلاح الأراضى، إن القطاع الزراعي يشارك بنسبة ٢٨ ٪؜ من سوق العمل المباشر، وهناك أعمال خاصة بالزراعة بطريقة غير مباشرة تتعدى مشاركتها أكثر من ٥٦% في سوق العمل ككل.



وأضاف "الحداد" خلال كلمته بموتمر المسئولية الاجتماعية، أن القطاع العام لديه إمكانيات أسرع في تحقيق إنجازات أعلى من القطاع الخاص نتيجة للتسهيلات التي يحصل عليها.



وأوضح، أن صادرات القطاع الزراعي أكثر من ٥ مليارات جنيه، وهناك مليون فلاح لديه أقل من فدان.