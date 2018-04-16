رئيس النواب: النداء بالاسم شرط الموافقة النهائية على قانون تحفظ أموال الإرهابيين

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الموافقة النهائية على قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، تستلزم أن تكون ندءا بالاسم على كل أعضاء البرلمان.



وأكد عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليا، أن النداء بالاسم على هذا القانون، شرط أساسى للموافقة على القانون، مشددا على ضرورة حضور الأعضاء فى الجلسة.



وينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.



ويقر التشريع إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية.