العدوان على سوريا يعزل تركيا دوليًا.. وواشنطن لا تعتبرها حليفًا

أكد موقع "المونيتور" الأمريكي أن الإدارة التركية اتخذت منهجا غريبا في رد فعلها حول الضربة الغربية على سوريا، ففي الوقت الذي انقسم فيه العالم لمؤيد ومعارض لها، وقفت تركيا تؤيد الضربة على مضض، وذلك لأنها لم تحقق أهدافها الخاصة، سواء باستهداف القوات الكردية في الشمال السوري، أو الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وهو الهدف الذي تريده تركيا وحدها دون عن العالم أجمع.



وتابع أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لهدف واحد، وهو أن يكون حليفا للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه يوم 13 أبريل الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل صراحة عن الدول الحليفة لبلاده في منطقة الشرق الأوسط، وهي مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات فقط.



وأضاف أن وسائل الإعلام الحكومية التركية تجاهلت هذا الجزء من خطاب ترامب، ليصبح التضارب هو موقف تركيا من العديد من القضايا الدولية، حيث تصدر هاشتاج "لا للحرب" وسائل الإعلام التركية بعد الضربة مباشرة، بينما أشادت الحكومة بالضربة.



وقال بن علي يلدريم إن الضربة الأمريكية تعتبر خطوة إيجابية، ولكن من أجل السلام الدائم كان هناك الحاجة للمزيد.



وأوضح الموقع أن الغرب لم يستخدم قاعدة إنجرليك التركية العسكرية فى توجيه الضربة، علمًا بأن تركيا كانت عضوًا في حلف شمال الأطلسى "الناتو"، وادعت الحكومة التركية أنها أبلغت مسبقًا بالضربة.