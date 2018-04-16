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تقارير ومتابعات
الإثنين 16/أبريل/2018 - 12:25 م

والد محمد صلاح يروى لـ«الدستور» تفاصيل طرد قناة الجزيرة

والد محمد صلاح
والد محمد صلاح
إيمان ماهر
dostor.org/2130708

هو من أفضل 5 لاعبين في الوقت الحالي، يحبه الكثيرون ويتغنى باسمه العالم بأثره، وهو واحد ممن رسموا أسماءهم بحروف من ذهب داخل قلوب الجميع سواء بلمساته الفنية داخل الملعب أو ببصماته الإنسانية، كما أثر في قلوب الكثيرين وكانت له مواقف إنسانية كثيرة أشاد بها الجميع، هذا هو الفرعون محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي اختارته مجلة "فوربس" الأمريكية، ضمن قائمتها الأولى لـ30 شابا عربيا تحت سن الثلاثين عاما، من الذين أثروا في محيطهم بأعمال ملهمة في مجالات مختلفة.

على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه محمد صلاح إلا أنه كباقي المشاهير الذين تلاحقهم الأزمات والمشاكل ومحاولات الوقيعة بينه وبين البلد، وهذا هو ما حدث مع عائلة محمد صلاح، إذ كشفت أسرة "صلاح"، لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى، عن تفاصيل طردهم قناة الجزيرة القطرية من مدينة 6 أكتوبر عقب اجتماعها بعدد من أقارب اللاعب للتسجيل معهم عن نشأة اللاعب وتوجيه الحديث للإساءة إلى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي تصريحات خاصة قال صلاح غالي، والد النجم محمد صلاح، لـ"الدستور": "هناك مجموعة من الناس ذهبوا لأحد أقاربي من الدرجة الرابعة، والذين يسكنون في مدينة 6 أكتوبر، وحاولوا إغراءهم بالمال للحديث عن اللاعب محمد صلاح وعن حياته مقابل 100 ألف جنيه".

وروى والد محمد صلاح: "الناس دي راحت لأحد قرابي من الدرجة الرابعة، وراحوا لست كبيرة مبتعرفش تقرأ وتكتب وقالولها هنحفظك كلام تقوليه زى ما هو وهنديكي 100 ألف جنيه وكانت الست لسه هتتكلم راح ابنها سمعهم من ورا الباب، وقالهم في حاجة يا جماعة قالوله لأ إحنا عاوزين الحاجة تكلمنا عن محمد صلاح، وحاول أن يكشف عن الأسئلة المطروحة ولكنهم رفضوا".

وتابع: "عرضوا على ابن السيدة الـ100 ألف جنيه وعندما حاول أن يكشف حقيقتهم وجدهم يتهربون في الكلام".

واستطرد: "دول قرايبي من بعيد جدا ومشوفتهمش بقالي أكتر من 10 سنين، وراحولها لأنها ست غلبانة فقالوا يغروها بالفلوس عشان تقول كلمتين عن محمد صلاح".

وأضاف: "أعطى فريق الجزيرة مهلة 3 أيام للسيدة وابنها لكى يفكروا في الأمر، وعندما طلب الشاب رقمهم رفضوا، وطلبوا رقم الشاب قائلين بأنهم سيتصلون به، وسارعوا إلى سياراتهم".

وقال صلاح غالي: "لو كان هذا الموقف حدث معي هولع فيهم"، مؤكدا حبه لمصر، وأنهم عندما رأوا شهرة محمد وحب الناس له وحبه لبلده أرادوا تخريب هذه العلاقة الطيبة.

وأضاف:"هما مش عاوزين يفرحوا الشعب المصري، ربنا ينتقم منهم مبيحبوش يشوفو حد ناجح، عاوزين يقلبوا الدنيا".

وأضاف أنه لا أحد يتجرأ أن يقول كلامًا سيئًا عن أى شخص في البلد حتى لو ابنه، ولكنهم لهم أساليبهم الرخيصة التي تستهدف الفقراء.

وأكد والد صلاح، أن أسرة محمد صلاح لا تظهر فى أى قنوات تليفزيونية ولا تدلى بأى أحاديث حول اللاعب، مطالبا الجميع بضرورة الحذر من التصرفات التى تقوم بها قنوات الجزيرة للنيل من شعبية اللاعب.

واختتم قائلا: "هذه هى أول مرة يتعرض لمثل هذه المواقف فالجميع يعلم من هو محمد صلاح ومدى حبه لبلده ولا أحد يجرؤ أن يشكك في ذلك"، متمنيا من الله أن يبعد عن البلد الحاقدين الذين يتمنون له الشر.

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