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الإثنين 16/أبريل/2018 - 11:21 ص

صحيفة سعودية: القمة العربية ناجحة وتهدف إلى التغيير

القمة العربية
القمة العربية
نيفين أشرف
dostor.org/2130574

قالت صحيفة «عكاظ» السعودية، في افتتاحياتها، اليوم الإثنين، إن القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين، التي انطلقت أمس في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية بالسعودية، جاءت وسط مشاركة واسعة من القادة العرب والمسئولين الدوليين، لافتة إلى أنها محطة مهمة في تكريس العمل العربي لمواجهة التحديات التي تواجهها الأمة، والملفات الساخنة التي يجب عليها حلها.

وتحت عنوان «قمة التغيير»، أوضحت الصحيفة السعودية أن المتأمل للمشهد السياسي العربي يجد أن كل المؤشرات تقول إن المشاركة الواسعة في القمة تدل، دون شك، على نجاحها، فبالإضافة إلى قادة العرب، يشارك فيها عدد كبير من مسئولي المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، في مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين.

وأضافت: «الملاحظ لملف القمة يجد أنه يتضمن 18 بندًا، تتناول مختلف القضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها، في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه».

يذكر أن القمة أيضًا تناقش احتلال إيران للجزر العربية الثلاث «طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبوموسى» التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، والتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي إزاءها.

واختتمت «عكاظ» افتتاحياتها قائلة: «يمكن أن نلاحظ عودة المأساة السورية لتفرض نفسها على صدارة المشهد العربي من جديد، في ضوء التصعيد الأخير والعمليات العسكرية التي نفذتها، فجر السبت، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، حيث من المتوقع أن يبحث القادة العرب خلال القمة الأزمة السورية بكافة جوانبها، بما فيها التطورات الأخيرة».

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