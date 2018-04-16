بنك مصر يُكرم طلبة الجامعات لمشاركتهم فى مشروع محو الأمية

كرّم محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، طلاب الجامعات ممن قاموا بمحو أمية عدد كبير من الأفراد، وكذلك المشرفين القائمين على المشروع، وذلك في احتفالية كبيرة بجامعة عين شمس أمس الأحد، إذ تم منحهم جوائز رمزية، تقديرًا من بنك مصر على مجهوداتهم المبذولة في هذا الشأن.



حضر الاحتفالية الدكتور كمال شاروبيم، وزير مفوض ومستشار الرئيس الجمهورية، والدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي سابقا، والدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة منال عوض، نائب محافظ الجيزة، والدكتور يوسف راشد، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وأحمد حسن، الرئيس التنفيذي لهيئة تعليم الكبار، والأنبا أرميا، مدير المركز الثقافي القبطي.



وأشاد محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالدور المهم والحيوي، الذي قام به كلا من الدكتورة مايسة المفتي، مقرر ورئيس اللجنة العليا للمشروع، والدكتور مجدي عزيز، نائب رئيس اللجنة العليا للمشروع، في دعم هذا المشروع وخروجه للنور.