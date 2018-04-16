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الإثنين 16/أبريل/2018 - 11:20 ص

العنب والخيوط غير المنسوجة والبوليمرات تغزو أسواق جنوب إفريقيا

أحمد عنتر
أحمد عنتر
عبد الناصر محمد
dostor.org/2130568

قال أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري إن تطور حركة الصادرات والواردات المصرية لسوق جنوب أفريقيا تأتي في إطار جهود المكتب التجاري المصري في بريتوريا لتيسير توريد السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق، حيث شملت الجهود الترويج للمشاركة المصرية في المعارض الدولية المتخصصة المقامة في جنوب أفريقيا وإتاحة العديد من الفرص التصديرية وإعداد الدراسات التسويقية للشركات المصرية.

وأشار عنتر في تصريحات له اليوم إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية التي حققت زيادة لسوق جنوب أفريقيا خلال العام الماضي تتضمن الخيوط غير المنسوجة، والبوليمرات من المواد اللاصقة، وكربونات الكالسيوم، والعنب الطازج.

ولفت إلى أن أهم بنود الواردات المصرية من جنوب أفريقيا التي سجلت انخفاضاً خلال عام 2017 تتمثل في الفحم، وقطع الغيار والإكسسوارات، والأجهزة والمعدات الكهربائية، وأجهزة نقل الصور والبيانات، واللحوم المجمدة.

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