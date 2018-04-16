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الإثنين 16/أبريل/2018 - 11:19 ص

البرلمان يبدأ مناقشة قانون اجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان

البرلمان المصرى
البرلمان المصرى
كريمة أبو زيد
dostor.org/2130565

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الاثنين بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية.

ويصل عدد مواد مشروع القانون حوالي 18 مادة، حيث ينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

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